Audax Senigallia: rinforzi per la salvezza a Senigallia

Iniziamo dalla fine. Da Eduardo Paludo e Gabriele Piersimoni, gli ultimi colpi di un mercato che non t’aspetti della neo promossa Audax Senigallia, per la prima volta nella propria storia protagonista, dal 14 ottobre, del campionato nazionale di serie B. Classe 1985, Paludo, centrale brasiliano, vanta esperienze in serie A2 con la Tenax Castelfidardo e Bulldog Lucrezia, mentre Piersimoni, pivotlaterale italiano, classe 1983, conta 256 presenze nei campionati nazionali dal 2010 ad oggi, con all’attivo 221 reti.

Paludo e Piersimoni sono gli ultimi acquisti fatti in un’estate attenta e laboriosa dal presidente Tiziano Tarsi per il nuovo progetto Audax: "Quest’anno la società ha davvero cercato di fare il 110% per permettere a tutti di vivere una stagione che porterà con sé a vita – le prime parole del presidente della società senigalliese durante la presentazione della stagione 20232024 all’Hotel Venezia di Senigallia –. Abbiamo fatto uno splendido cammino per arrivare qui, ma ora è il momento di superarci per cercare a tutti i costi di rimanere in questa categoria. Non sarà facile, lo sappiamo tutti, ma sono sicuro che le possibilità ci sono. Quello che vedo mi colpisce: ho sentito parole importanti da parte dei nuovi e guardando tutti negli occhi vedo una grande fame, una grande voglia di fare bene, e questo è sicuramente un buon inizio. Un progetto nuovo che parte dal settore giovanile, perché noi ci crediamo davvero. Auguro a tutti una buona stagione, che sia ricca di crescita e divertimento".

Altro colpo di mercato messo a segno dal direttore generale Alberto Crivelli è Michele Violini reduce dalla finalissima playoff giocata con il Recanati per la promozione in serie A2 (persa poi con il Frosinone). Tornano a vestire la maglia giallorossa dopo uno stop dovuto al lavoro i senigalliesi Federico Olivi e Jacopo Cerusici, in passato pilastri della crescita giallorossa. Confermati dalla passata stagione: il capitano Emanuele Chiarizia; Marco Benigni, da sempre con la maglia dell’Audax indosso, e suo fratello Francesco; Jacopo Antronaco, arrivato in punta di piedi nella stagione 20212022, con il tempo è diventato una pedina fondamentale della prima squadra; i giovanissimi Paolo Scattolini, Simone Toppi, Alessandro Bellagamba e Alessandro Federici per concludere con Lucien Bikai e Daniele Riccio. Lunedì scorso il primo allenamento della nuova squadra guidata dal neo allenatore Lorenzo Purgatori.

Alice Mazzarini