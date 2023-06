Audax, una vittoria che vale la finale playoff con il New Rieti

È l’anno della Senigallia calcistica. Dopo Vigor e Aesse, è la volta dell’Audax S. Angelo 1970, ancora in corsa per il salto di categoria, dal regionale di C1 al nazionale di serie B. Sabato scorso, dopo aver perso in casa la gara di andata della semifinale playoff con il Forlì (0-4), i senigalliesi sono riusciti nell’impresa di ribaltare il risultato (1-6, poker di Antronaco e doppietta di Benigni), conquistando così l’accesso alla finalissima promozione con il New Rieti (vincente sul Versilia). "Questo sport è strano, l’avevo detto", il messaggio del tecnico senigalliese, Diego Petrolati quando gli si chiedono lumi sulla vittoria, riprendendo le dichiarazioni di una settimana prima, dopo la netta sconfitta. "Una partita preparata bene e questo ha pagato; abbiamo alternato gioco normale e portiere di movimento fin dal primo minuto. È un’impresa storica, la ricorderemo in eterno. Abbiamo pianto, un’emozione indescrivibile". L’Audax decide fin da subito di giocarsi la carta del quinto di movimento: c’è un passivo di quattro gol da rimontare. Petrolati alterna Carletti con Ricci e il portiere Chiarizia, ma, nonostante la tattica, i senigalliesi ci impiegano quindici minuti per sbloccare il risultato: Antronaco firma il vantaggio, due minuti dopo Benigni raddoppia. Si va negli spogliatoi sul doppio vantaggio degli ospiti, con la sensazione che l’impresa possa veramente realizzarsi. Inizia la ripresa: al 5’ poi all’8’ è Antronaco (ancora lui) a pareggiare i conti dell’andata, portando l’Audax sullo 0-4. Non passa un minuto e Benigni allunga (0-5). Sembra fatta, ma i forlivesi accorciano a poco meno di tre minuti dal termine. L’Audax non si scompone, nuovamente a testa bassa alla ricerca del gol che vale la qualificazione. A 40 secondi dal triplice fischio finale, Antronaco (sempre lui) sigla il definitivo 1-6. L’Audax ancora non ci crede. L’Audax è in finale. Sabato 10 giugno gara di andata al Pala Panzini alle 15. Ritorno sabato 17 a Rieti.

Alice Mazzarini