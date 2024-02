B maschile. Castelferretti torna a vincere dopo la sconfitta

CASTELFERRETTI

3

RUBICONE

1

Parziali: 25-19, 25-22, 20-25, 25-18

SABINI CASTELFERRETTI: Beni, Gaggiotti, Violini, Pieroni, Giaccaglia (K), Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Mazzanti, Toccacieli, Schiavoni, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti-Sciati.

RUBICONE SAN MAURO PASCOLI: Gherardi, Occhipinti, Aldini, Nori F., Zammarchi, Bertacca, Farina, Marini, Alcantarini, Bellomo, Procelli, Nori A., Carlini (L1), Brasina (L2). All. De Marco - Ponticelli.

Arbitri: Binaglia e Caronna.

Pronto riscatto della Sabini che torna alla vittoria dopo la sconfitta di Ferrara. La Fabbietti band parte determinata, vogliosa di riscattare il ko in terra estense del turno precedente e riesce subito a incanalare a proprio favore i primi 2 parziali grazie ai turni al servizio di Violini e Mazzanti nella frazione iniziale e agli errori al servizio degli ospiti nel secondo set. Errori in attacco che penalizzano i marchigiani nella terza frazione. Ma la Sabini ricorda di essere prima della classe e nel 4° set inizia a martellare dai 9 metri, con un Violini in serata di grazia nei fondamentali offensivi e Giaccaglia che fa altrettanto a muro.