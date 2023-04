È bagarre nel girone A di Promozione. Se ormai il primo posto è assegnato, almeno sulla carta, visti i tredici punti di vantaggio del K Sport Montecchio sulla seconda, l’Urbania, è bagarre per un posto nei playoff. Soprattutto dal terzo al decimo posto (visto che la seconda, l’Urbania, ha otto punti di vantaggio sulle terze) dove ci sono invece solo sette punti di differenza. Nell’ultima giornata si è registrato ancora un passo indietro dei Portuali che nelle ultime tre partite hanno ottenuto solo un punto. I dorici sono tornati a casa senza punti dal campo della capolista anche se non hanno demeritato. Un ko che ha permesso l’aggancio ai dorici da parte del Gabicce Gradara e dal S.Orso. Avanza anche la Vigor Castelfidardo corsara a San Costanzo e che domani cercherà il pass per un’altra finale di Coppa Italia di Promozione dopo aver vinto il trofeo la scorsa stagione. Vittorie anche il Moie Vallesina e la Biagio Nazzaro, rispettivamente in trasferta e in casa, che sognano ancora un posto al sole dei playoff. Soprattutto la Biagio nel girone di ritorno sta tenendo un ritmo sostenuto, quasi da prima della classe. Scendendo in zona salvezza fine settimana da dimenticare sia per Barbara, Olimpia Marzocca e Osimo Stazione nel raggruppamento A. E nel girone B anche per la Passatempese. Quattro squadre uscite tutte sconfitte nell’ultimo turno.