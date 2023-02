Baldini: "Per la Vigor il match della verità"

Dopo la balbettante prestazione di Tolentino, la Vigor cerca riscatto nello scontro al vertice contro il Trastevere.

Nella tana dei cremisi, i senigalliesi hanno dovuto fare a meno di tre elementi cardine, la spina dorsale della squadra: Magi Galluzzi, Baldini e Denis Pesaresi. L’infortunio al flessore di Baldini è ciò che ha destato maggiori preoccupazioni, ma la situazione sembra migliorare. "Sto meglio, sto lavorando con lo staff medico in maniera sistematica e graduale mantenendo gli allenamenti con il gruppo – afferma il centrocampista senigalliese Matteo Baldini -. Il fisico sta rispondendo positivamente, se riesco a mantenere questo ruolino di marcia ho buone chance di essere tra i disponibili domenica". Tutti sanno che lo scontro al vertice contro il Trastevere, terza forza del campionato, risulterà decisivo. La Vigor, per conservare il ruolo di antagonista del Pineto, potrà contare anche stavolta sulla spinta del pubblico: il dodicesimo uomo dei rossoblu.

"La partita contro il Trastevere ha un valore estremamente significativo, non solo per i tre punti in palio – ribadisce Baldini -. Il nostro cammino è stato davvero sorprendente sin qui, indubbiamente però questa gara ci farà capire fin dove possiamo arrivare ed a che cosa possiamo ambire. Sarà un match molto difficile, ma scenderemo in campo con la giusta concentrazione, dovremo dare il meglio di noi per esprimere il nostro gioco in maniera efficace. Ci sarà una cornice di pubblico importante, vogliamo fare bella figura davanti ai nostri splendidi tifosi".

Una prestazione convincente accompagnata da un risultato positivo è ciò che serve alla Vigor visto che il pari di Tolentino ha lasciato l’amaro in bocca nell’ambiente rossoblu. L’atteggiamento rinunciatario in occasione della prestazione al "Della Vittoria" ha fatto storcere il naso ad alcuni tifosi, pur non trattandosi di una sconfitta si respira voglia di riscatto nel gruppo squadra e la gara contro i laziali è l’occasione giusta per riprendere la corsa. Matteo Baldini vede comunque il bicchiere mezzo pieno e sottolinea che dalle parti dello stadio centrale della Spiaggia di Velluto si sta lavorando con grande serenità e consapevolezza.

"Si è parlato di mezzo passo falso a Tolentino, è normale che intorno a questa squadra ci siano grandi aspettative, ma non tutto è da buttare – conclude Baldini -. Abbiamo ottenuto un punto importante e per nulla scontato. Quello che è stato è stato, pensiamo alla sfida di domenica, posso garantire che la società sta facendo tutto ciò che è in suo potere per farci lavorare in un contesto sereno. L’ambiente ed i tifosi ci hanno sempre supportato e questo è ciò che conta per noi".

Nicolò Scocchera