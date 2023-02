Barbara, ancora niente da fare Al Villa San Martino basta un gol

VILLA SAN MARTINO

1

: Minardi, Morsucci, Conti, Giorgetti (22’st Paradisi), Tiriboco, Sanviti, Rossini, Cardinali, Moschini (32’st Giuliani), Brunori, Sabbatini (27’st Barchiesi).

All. Spuri

VILLA SAN MARTINO: Marcolini, Riceputi, Tartaglia, Paoli, Vagnini, Postacchini, Balleroni, Pedini, Carsetti (32’st Piccioni), Prodan, Ascani (45’st Sanchini).

All. Cicerchia

Reti: 15’st Vagnini (V)

Arbitro: Paoletti di Fermo

Continua il periodo terribile del Barbara, al Villa San Martino basta un gol per strappare l’intera posta in palio. I gialloblu non vincono dallo scorso 3 dicembre e la classifica comincia a farsi preoccupante.

Gli uomini di Spuri partono con tanta buona volontà, eppure il primo guizzo è del Villa San Martino: una clamorosa svista difensiva della retroguardia barbarese spalanca le porte ad Ascani, ma il tiro non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa i ritmi sono alti, ma gli errori non mancano. La retroguardia gialloblu appare poco attenta in fase di copertura ed al quarto d’ora del secondo tempo arriva il gol del Villa: Vagnini sbuca da una mischia nel cuore dell’area toccando la sfera quanto basta per siglare il vantaggio. I locali protestano per un presunto tocco di mano nella deviazione decisiva, ma il direttore di gara è irremovibile. L’ Ilario Lorenzini si getta all’assalto della porta di Marcolini alla ricerca del pareggio proponendo però sortite offensive confuse e poco incisive.

Nei minuti finali il Villa prova a chiudere la contesa, ma deve fare i conti con Minardi che evita ai suoi un passivo peggiore. L’ex portiere della Vigor disinnesca il rigore calciato da Paoli a tempo scaduto, ma è una magra consolazione. Il Barbara cade ancora in quello che una volta era il suo fortino allungando così la sua striscia negativa.

Nicolò Scocchera