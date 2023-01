Barbara e Olimpia pareggiano È l’ex Moschini che decide il match

1

OLIMPIA

1

: Minardi, Giorgetti (35’st Fronzi), Paradisi (30’st Conti), Morsucci, Tiriboco, Sanviti, Rossini, Cardinali, Moschini, Brunori, Sabbatini (45’st Giuliani). All. Spuri.

OLIMPIA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini (14’st Breccia), Arsendi, Montanari, Tomba, Abbruciati, Tonucci, Canulli, Pigini, Felicissimo (42’st Rossetti). All. Giuliani.

Reti: 47’pt Tomba (O), 5’st Moschini (B).

Arbitro: Eletto di Macerata.

Il gol dell’ ex mette i bastoni tra le ruote all’ Olimpia, ma salva il Barbara. Moschini segna una rete preziosissima che tiene in linea di galleggiamento l’Ilario Lorenzini, tuttavia a Barbara i tempi cupi non sono ancora alle spalle. L’Olimpia invece deve fare i conti con una classifica ancor più deficitaria, ma questo derby può fare sorridere mister Giuliani.

La squadra è viva ed un punto in un campo così pesante non è da disprezzare. Dopo l’ottima partenza degli ospiti, il Barbara si scuote cercando di sfruttare la velocità di Rossini nella corsia di sinistra, ma Asoli è un brutto cliente e doma il talentuoso attaccante barbarese. Olimpia ordinata e cinica, allo scadere della prima frazione di gioco gli ospiti passano in vantaggio con la zampata in area piccola di Tomba che spiazza Minardi. Nella ripresa il Barbara scende in campo con il piglio giusto ed in 5 minuti trova il pareggio: il grande ex Moschini si infila tra le linee, Giovagnoli esce, ma non trattiene il pallone offrendo al centravanti barbarese lo spazio per rimettere la contesa in parità. La partita si fa sempre più intensa, tante occasioni da una parte e dall’altra, ma nessuna delle due contendenti riesce a siglare il gol della svolta.

Nicolò Scocchera