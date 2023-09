Barbara-Fabriano, partita da ripetere

Si dovrà ripetere la partita Barbara Monserra-Fabriano Cerreto (Promozionegirone A, 2^ giornata) terminata 1-0 per i padroni di casa. Accolto il ricorso dei cartai. Il motivo? Errore tecnico dell’arbitro, poiché il "Direttore di gara avrebbe ammonito il portiere per aver infranto la regola n.12 punto 2 del regolamento del gioco calcio, controllando con le mani il pallone per più di sei secondi all’interno della propria area di rigore, senza però assegnare calcio di punizione indiretto" si legge nel comunicato di ieri del Comitato Regionale. "Esperiti i dovuti accertamenti, sentito l’arbitro, lo stesso ammette di aver ammonito il suddetto portiere ma di aver momentaneamente dimenticato di concedere il calcio di punizione". Ora il Comitato Regionale dovrà fissare una data per la ripetizione della partita. In Prima Categoria (C) ammenda di euro 300 sia alla Passatempese (ma anche al Settempeda) "per essere, la propria tifoseria, venuta alle vie di fatto con la tifoseria avversaria, costringendo l’arbitro a sospendere l’incontro per alcuni minuti".