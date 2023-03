Barbara, la K Sport è troppo forte Decisiva una girata di Rossi

0

K-SPORT MONTECCHIO

1

: Minardi, Paradisi (41’st Nacciarriti), Tiriboco, Morsucci, Zigrossi, Gregorini, Rossini (21’st Giuliani), Cardinali, Sabbatini, Brunori, Mancini (32’st Fronzi). All. Profili.

K-SPORT: Celato, Pizzagalli, Baruffi, Paoli, Bellucci (43’st Fontana), Passeri, Baldelli (19’st Bastianoni), Dominici, Sartori, Rossi (37’st Ferrini), Vegliò (19’st Mazzari). All. Lilli.

Arbitro: Ercoli di Fermo.

Rete: 23’st Rossi.

È un esordio amaro quello di Andrea Profili, il nuovo tecnico dell’ Ilario Lorenzini. Il tentativo di placare la capolista Montecchio non è andato a buon fine, ma i gialloblu hanno mostrato carattere e buoni spunti. L’impegno era proibitivo, di certo però qualcosa di interessante si è visto. Mister Profili avrà a disposizione quest’ultima parte di stagione per correggere il tiro e risollevare le sorti del suo Barbara. Il primo tempo è poco emozionante: evidente supremazia ospite nel possesso palla, ma le occasioni scarseggiano. Solo il tiro a botta sicura di Paoli, schermato dalla retroguardia barbarese, spaventa Minardi. Nella ripresa il Barbara scende in campo con maggiore convinzione. Baricentro più alto e qualche buona ripartenza, tuttavia la verve dei locali viene spazzata via dalla pregevole mezza girata di Rossi. I locali provano a riaprire il discorso con un paio di conclusioni dalla distanza, ma Celato è attento.

Nicolò Scocchera