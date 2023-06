Barbara perde il dg Fausto Rossini "Lascio, nessun ripensamento"

"Lascio il Barbara e non ci saranno ripensamenti". Il messaggio di Fausto Rossini arriva forte e chiaro: la sua esperienza come dg dell’ Ilario Lorenzini è giunta al capolinea. La partenza di Fausto segue quella di Diego, suo figlio, il vero e proprio faro del club gialloblu. "Ho ricoperto questo ruolo per più di 20 anni, oggi la stanchezza prevale sulla passione e sul divertimento - dice lo storico dirigente barbarese -. Ci sono novità all’orizzonte, ma sono convinto che la società troverà la strada giusta".

Fausto Rossini è stato il deus ex machina di un miracolo sportivo. La squadra del piccolo paese si è fatto valere al cospetto di blasonate formazioni del panorama regionale.

"Abbiamo raggiunto 4 promozioni - prosegue Rossini -. Tutte indimenticabili, un percorso entusiasmante fatto di passione e amore per questa realtà. Non ho ricordi brutti, rifarei tutto".

Nel 2002-2003 il Barbara passa dalla Seconda alla Prima Categoria attraverso i playoff. Nel 2006- 2007 invece la Prima Categoria viene conquistata grazie alla vittoria del campionato. Segue l’approdo in Promozione nel 2013-2014 poi il trionfo: l’arrivo in Eccellenza nel 2016-2017.

Nel massimo campionato regionale la squadra di Ciattaglia lottò con le unghie e con i denti. Fu un’annata difficile, molto intensa, alla fine però l’ Ilario Lorenzini non riuscì a rimanere in Eccellenza. Da allora il Barbara è una delle protagoniste del campionato di Promozione. In realtà la stagione appena conclusa si è rivelata più complicata del previsto, la salvezza infatti è arrivata proprio all’ultimo respiro grazie alla doppietta del difensore Sanviti contro i Portuali.