Barbato Vela al Passetto contro la Olympic Roma

Barbato Design Vela Ancona in acqua oggi alla piscina del Passetto alle 16 contro la Olympic Roma. Mancano 4 turni al termine della stagione regolare del campionato di pallanuoto di A2 maschile, i dorici vengono dal ko di Acilia contro la Lazio Nuoto (11-9) risultato che li ha fatti scivolare al sesto posto a pari punti con l’Acquachiara, sorpassati dalla Lazio, ora quinta forza del campionato. L’appuntamento odierno con la Olympic rappresenta uno dei maggiori ostacoli che restano sul cammino che la Vela ha di fronte sino alla fine della stagione regolare, all’andata a Roma la Olympic si impose per 13-10, ma in una partita decisamente episodica. Gli anconetani sanno che giocando una gara di grande intensità e attenzione, proprio come fatto due settimane fa contro la capolista Vis Nova, possono centrare l’obiettivo del successo: "Fortunatamente nell’ultima settimana sono rientrati tutti gli indisponibili – spiega il tecnico e presidente dorico, Igor Pace – questo ci ha permesso di lavorare bene e di preparare nel modo giusto la sfida che ci attende. Il confronto con la Olympic sarà molto difficile, in casa li abbiamo sempre sofferti, ma confido nelle nostre possibilità di vittoria, all’andata non abbiamo giocato male e la partita è stata viziata da un gol irregolare. Ripetere l’ultima prova in casa con la Vis Nova sarebbe per noi il miglior punto di partenza per centrare tre punti indispensabili in chiave salvezza, perché qualche punto in giro per strada finora lo abbiamo lasciato di sicuro". Ancora assente per squalifica Francesco Baldinelli. In serie A2 femminile la Vela Ancona sarà impegnata domani ad Acilia contro la Lazio Nuoto (ore 14), doriche terze e laziali quarte: è il penultimo turno di stagione regolare, per le anconetane è indispensabile un successo per potersi giocare aggancio e sorpasso nello scontro diretto con la Napoli Lions nell’ultima sfida in casa al Passetto il 30 aprile.

g. p.