Barontini a casa, torna a correre al Palaindoor

Sarà un febbraio tricolore per il PalaIndoor. Una consuetudine. Nel fine settimana sono scattati infatti i campionati italiani indoor di atletica con in pista le categorie Juniores e Promesse. Si continuerà il prossimo fine settimana quando l’impianto di via della Montagnola ospiterà i campionati italiani allievi indoor antipasto all’appuntamento con i big fissato per il fine settimana del 18-19 febbraio. Dove sarà atteso alla grande recita Simone Barontini negli 800 metri. Il mezzofondista dorico tornerà proprio domani in gara a Torun e poi sabato a Metz. A proposito di 800 metri, ma al femminile, Virginia Bancolini sembra abbonata ai podi tricolori. Dopo lo scudetto vinto l’anno scorso nella categoria Allievi l’atleta della Sef Stamura Ancona quest’anno si conferma nell’élite nazionale, terza negli 800 metri juniores al debutto nella nuova categoria, al traguardo in 2’12’’61. Davvero un bel risultato per la fanese allenata da Fabrizio Dubbini, lo stesso allenatore di Simone Barontini. L’altra medaglia nella seconda giornata dei Campionati italiani juniores e promesse è arrivata dal peso under 20 con protagonista Sofia Coppari, al terzo posto con la misura 13.27 al primo tentativo. La lanciatrice dell’Atletica Fabriano, cresciuta sotto la guida del tecnico Pino Gagliardi, cerca poi di incrementare senza però riuscirci, ma aggiunge un altro bronzo alla sua bacheca. I piazzamenti per i nostri non mancano nella top ten. Nella staffetta 4x200 promesse, ottavo posto e record regionale under 23 per la Sef Stamura Ancona con Francesco Ghidetti, Alex Ebuka Chuks, Michele Tarsetti e Alexandr Muzi in 1’31’’98. Un bottino che si aggiunge alla medaglia d’argento conquistata dalla velocista ascolana Ilenia Angelini nei 60 promesse della prima giornata, con il crono di 7’’45, a soli tre centesimi dal recente personale.

Nono posto per Ermes Mercuri dell’Atletica Castelfidardo Criminesi nel salto in alto juniores con 1,87. Dodicesimo invece Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona) nel triplo promesse (13.61), un gradino sotto chiude Filippo Sanna (Sef Stamura Ancona) negli 800 juniores con 1’57’’33, mentre finisce 34° Succes Festus (Atletica Fabriano) nei 60 ostacoli juniores 9"51. Sabato nella finale 60 promesse ha sprintato anche Benedetta Boriani (Sef Stamura Ancona) che si conferma tra le migliori d’Italia, settima con 7’’67 dopo il 7’’64 della batteria. Decima Eva Luna Falcioni (Sef Stamura Ancona) nei 1500 juniores 4’49"32, 11° Francesco Piccinini (Sef Stamura Ancona) nel peso promesse 12.96, 12° Alexandr Muzi (Sef Stamura Ancona) 400 promesse 50’’17 poi 14° Tommaso Boriani (Sef Stamura Ancona) asta juniores 3.82, 21. Filippo Sanna (Sef Stamura Ancona) nei 1500 juniores 4’08’’10 e 21^ Sara Santinelli (Sef Stamura Ancona) 60 promesse 7’’99.