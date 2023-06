Barontini a Ostrava per gli 800 metri

"Sono soddisfatto anche se volevo un tempo migliore o con quel tempo portare a casa la vittoria". Simone Barontini si era espresso così dopo il bronzo conquistato la scorsa settimana a Nancy facendo registrare un tempo di 1:45.65, seconda prestazione personale di sempre (dopo il pb di 1:44.96) nella sua specialità, gli 800 metri. Due podi ottenuti nel giro di una settimana, il terzo posto nel Meeting Stanislas Métropole du Grand Nancy e la vittoria in precedenza nella svedese Sollentuna. Il ragazzo delle Fiamme Azzurre, 24 anni, torna in gara a livello internazionale e lo fa nel tardo pomeriggio di oggi a Ostrava. In Repubblica Ceca il ragazzo delle Fiamme Azzurre cercherà meglio di esprimere il proprio valore. E’ il giorno della tappa del Continental Tour Gold denominata Ostrava Golden Spike. Lo start degli 800 metri alle ore 19.30 con tanto di diretta su Sky. ‘Baro’ dovrà fronteggiare ben 14 avversari. "Sarà una gara molto partecipata – fa sapere il ragazzo cresciuto nella Stamura –. Non siamo tutti allo stesso livello, ma mi aspetto una gara tanto veloce e con un gruppo tutto in fila per non ‘’menarci’’ troppo. Ci sono tanti avversari quotati a partire da Ben Pattison che ultimamente ha dimostrato di stare molto bene. C’è poi lo spagnolo (Saul Ordonez, ndr) che è molto forte e che ha vinto a Nancy e Peter Bol che è vero che l’ho battuto in Francia, ma è arrivato quarto alle Olimpiadi di Tokyo. Insomma sarà una bella gara, tosta, e mi auguro di correre il più forte possibile e di fare meglio delle scorse gare e magari avvicinarmi e migliorare il mio personale". Questi gli obiettivi di un Barontini nella gara odierna nel capoluogo della regione di Moravia-Slesia dopo aver messo alle spalle la mancata convocazione per gli Europei a squadre di Chorzow dove è stato convocato negli 800 metri Catalin Tecuceanu che però non ha brillato. Qualche errore di valutazione di troppo finisce per appesantire la classifica dell’azzurro, undicesimo nel computo complessivo delle due serie con 1:47.81. E c’è rammarico per la non convocazione di Barontini che aveva dimostrato nelle ultime gare di stare molto bene. Il tutto da confermare stasera a Ostrava. Gli avversari odierni di Barontini nella gara di Ostrava: Jakub Davidik, Daniel Kotyza e Jakub Dudycha (Cze), Amel Tuka (Bih), Neil Giurley (Gbr), Gabriel Tual (Fra), Ben Pattison (Gbr), Peter Bol (Aus), Kelvin Kimutai (Ken), Elliot Giles (Gbr), Marino Bloudek (Cro), Filip Snejdr (Cze), Saul Ordonez (Esp) e Patryk Sieradzki (Pol).