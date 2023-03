Barontini, buona la prima: è in semifinale

Il primo ostacolo è superato da Simone Barontini. Il mezzofondista dorico accede alla semifinale europea degli 800 metri. Missione compiuta nella batteria disputata ieri pomeriggio nella giornata inaugurale dei Campionati Europei indoor a Istanbul. Nel primo pomeriggio di gare - dedicato ai turni eliminatori e senza finali in programma, con in gara 16 atleti italiani sulla pista e sulle pedane dell’Atakoy Arena - Barontini è autore di una prova tutta grinta nella quinta e ultima batteria per guadagnare la seconda posizione nella sua batteria in 1’47’’94 che vale la qualificazione di diritto. Per il marchigiano è fondamentale il sorpasso nel giro conclusivo ai danni del belga Tibo De Smet, vittima eccellente, perché si presenta al via da capolista stagionale, ma è eliminato con 1:48.83, mentre il successo parziale va al francese Benjamin Robert (1:47.92). Bene Barontini, ma anche il suo compagno in azzurro, nonché campione italiano Catalin Tecuceanu che vince addirittura la propria batteria in 1’47’’24. Tecuceanu, fresco di record personale con 1:45.99 nei recenti Assoluti di Ancona dove ha preceduto sul podio proprio il padrone di casa Barontini che si è dovuto accontentare dell’argento, passa in testa con autorevolezza sul penultimo rettilineo e poi difende il primo posto davanti allo spagnolo Adrian Ben dopo aver controllato alle spalle l’olandese Bram Buigel, poi terzo.

Oggi giornata di riposo dalle competizioni per gli ottocentisti. Barontini e Tecuceanu torneranno entrambi in pista domani pomeriggio, alle ore 17.35 (le 19.35 in Turchia) per le semifinali. Barontini, 24 anni, portacolori delle Fiamme Azzurre, è stato applaudito anche dal suo allenatore, coach Fabrizio Dubbini, presente in Turchia. "Simone è andato molto bene, anche perché ha affrontato una batteria molto difficile tanto è vero che proprio nella sua gara è stato eliminato il capofila stagionale europeo visto che è giunto terzo - chiosa Dubbini -. E poi c’è da dire che ha chiuso molto forte e ciò fa sperare bene per la semifinale. L’obiettivo non può che essere quello di centrare la finale. Sabato (domani, ndr) lo attende un’altra gara secca e quindi bisognerà fare massima attenzione".

Gli avversari non mancheranno anche se alcuni hanno già salutato la competizione come il belga De Smet fuori a sorpresa. "Finora gli avversari che hanno destato maggiore impressione sono Tecuceanu, il polacco Borkowski, lo svedese Kramer, ma attenzione anche al francese Benjamin Robert che vinto la batteria dove era impegnato Simone. Con l’avanzare dei turni poi i valori si mescolano quindi è difficile fare previsioni".