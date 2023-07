Barontini corre in Normandia

Un’altra gara internazionale per Simone Barontini. Il mezzofondista dorico, classe 1999, stasera sarà di scena negli 800 metri di Sotteville-lès-Rouen. Nel comune della Normandia il ragazzo delle Fiamme azzurre cercherà di confermare il buon momento a dieci giorni dall’ultima gara a Ostrava. Nel Golden Spike, tappa Gold del Continental Tour, Barontini ha colto il secondo posto a pari merito con il britannico Elliot Giles dietro solo allo spagnolo Saul Ordonez. Con un po’ di rammarico per un errore ai 600 metri che gli ha compromesso la possibilità di vittoria. In precedenza Barontini si era aggiudicato il meeting di Sollentuna con un altro podio, terzo, successivamente a Nancy. Ora il ritorno in Francia in una gara (la partenza è fissata alle ore 20:45) che vedrà al via anche il campione italiano indoor Catalin Tecuceanu che non ha brillato di recente in azzurro nella Coppa Europa a squadre in Polonia. Gli altri avversari odierni di Barontini sono lo spagnolo Saulo Ordunez poi Adrian Ben, Gabriel Tual, Pablo Sanchez, Paolo Anselmini, Corelin Magnou e Ludovic Le Meur. Barontini oltre che alla vittoria andrà a caccia del personale "che penso abbia nella gambe" il pensiero dopo la gara di Ostrava del suo allenatore, Fabrizio Dubbini. Dopo la gara francese, Barontini raggiungerà direttamente St. Moritz per un periodo di ritiro in altura per preparare al meglio i campionati italiani di fine luglio e poi i mondiali, sempre all’aperto, di Budapest ad agosto.