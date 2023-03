Barontini, dieci giorni per ricaricare le pile

Adesso una decina di giorni di riposo e poi Simone Barontini inizierà a pensare alla stagione all’aperto. "Una stagione che si preannuncia molto lunga visto che i campionati italiani saranno a fine luglio e i mondiali ad agosto" fa sapere il suo allenatore Fabrizio Dubbini. Presente in Turchia, ai campionati europei indoor, dove Barontini ha colto domenica un ottavo posto, ultimo, nella finale degli 800 metri a Istanbul. ‘’Baro’’ sperava sicuramente in un risultato migliore, ma è scaturita una gara che ha visto il mezzofondista anconetano stazionare sempre nelle retrovie. Ha finito con un po’ di amarezza, e non poteva essere altrimenti, mentre aveva iniziato invece con un sorriso e mostrando la bandiera italiana disegnata sul braccio sinistro al momento della presentazione all’americana dei finalisti degli 800. Ma poi in gara Baro non decolla, in una finale concitata, come spesso avviene nelle indoor, chiudendo il gruppo in 1:48.63. Si sgomita nel secondo giro e non solo, con diversi spintoni, con gli azzurri che viaggiano in coda al gruppo. Un trend che non cambierà nell’ultima tornata dove Tecuceanu rifila una spinta allo spagnolo Adrian Ben.