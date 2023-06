Barontini gareggia in Polonia, quinto posto negli 800 metri "Attimo di disattenzione nel finale"

di Michele Carletti

Un quinto posto per Simone Barontini dalla gara di Chorzow. In quella città polacca della Slesia che evoca dolci ricordi a Barontini visto che nel 2021 si laureò proprio online in Economia e Commercio con la tesi discussa nella stanza d’albergo del ritiro azzurro a Katovice impegnato nella Coppa Europa a squadre. Un appuntamento, sempre a Chorzow, nello stadio Slaski che si ripeterà prossimamente. Fra tre settimane infatti si disputeranno gli Europei a squadre. E chissà se Simone Barontini indosserà nuovamente l’azzurro. In attesa "Baro" ha chiuso al quinto posto domenica negli 800 metri con il crono di 1:46.29. L’anconetano delle Fiamme Azzurre resta nel cuore del gruppo per l’intera gara, condotta su ritmi non esagerati, e poi chiude di slancio riuscendo a recuperare tre posizioni negli ultimi cinquanta metri, nella gara vinta dal polacco Filip Ostrowski (1:45.67) nel Memorial Janusz Kusocinski, tappa Silver del Continental Tour. "Diciamo che per come è la gara di debutto internazionale può andare bene – spiega l’allenatore di Barontini, Fabrizio Dubbini –. Si trattava di una gara importante con quattordici atleti di alto livello. Simone l’ha corsa stazionando sempre tra la quarta e quinta posizione, solo negli ultimi 180 metri ha avuto un attimo di disattenzione, ma ha poi recuperato bene negli ultimi settanta-ottanta metri". Insomma il ragazzo anconetano ha avvertito buone sensazioni a circa una settimana dallo stop nella competizione di Grosseto, il Grifone Meeting. Barontini in Toscana si era fermato dopo trecento metri a causa di un piccolo fastidio all’anca. "Stava bene fino a trecento metri – continua il racconto coach Dubbini –, ma poi ha avuto un risentimento all’altezza dell’anca e si è subito fermato per evitare problemi maggiori. In settimana poi è riuscito ad allenarsi ed è tornato subito a gareggiare". Nel prossimo fine settimana o massimo inizio della prossima Barontini dovrebbe tornare a gareggiare a livello internazionale: o l’11 giugno a Sollentuna o due giorni dopo a Turku. Con il sogno di poter tornare a vestire l’azzurro a Chorzow dove fra settimane si correranno gli Europei a squadre. La Federazione deciderà a giorni chi convocare. Ci sono altri due atleti in lizza oltre a Simone: Tecuceanu e Pernici.