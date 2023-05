Barontini, i 400 per iniziare

"Bello tornare alle gare e difendere i colori della società che mi ha cresciuto". Ed è sempre bello anche vincere. Lo sa Simone Barontini, classe 1999, che sabato a Fabriano, nel campionato regionale per società, ha fatto l’esordio stagionale all’aperto vincendo sui 400 metri. "Un ottimo allenamento" il commento del suo allenatore, coach Fabrizio Dubbini, con Barontini che chiude in 47.42 (terzo tempo di sempre outdoor) con i colori della squadra della sua città, il verde della Sef Stamura Ancona proprio davanti al compagno di squadra Alex Ebuka Chuks che chiude in 49.60. "Una gara che serviva per il debutto dopo aver trascorso venti giorni a Saint Moritz dove è sceso da una settimana". Un 400 per iniziare in attesa del debutto per il ragazzo delle Fiamme Azzurre nella sua specialità, gli 800 metri. La prima in programma sabato. "Esattamente il 27 lo aspetta un bel meeting a Grosseto e sarà la prima gara della nuova stagione negli 800 metri. Poi intorno al 20 giugno ci potrebbe essere il primo appuntamento internazionale con la Coppa Europa, atleta-gara per nazione. Vedremo chi sarà selezionato". Barontini ha fatto l’esordio sulla pista fabrianese nel primo memorial Sandro Petrucci, storico presidente dell’Atletica Fabriano venuto a mancare all’inizio di quest’anno, e valida come prima giornata dei campionati regionali assoluti di società verso le finali nazionali di giugno. Tra le gare principali, quella del salto triplo che assegna ai vincitori un riconoscimento speciale per onorare la specialità prediletta dal dirigente fabrianese.

Premiato al maschile Valerio De Angelis (Asa Ascoli Piceno) che conquista il successo con 14.88 (+0.6), nel femminile Francesca Cuccù (Team Atl. Marche) con 11.54 (+0.3). Alla cerimonia presente la sindaca Daniela Ghergo insieme a Giorgio Tiberi, presidente dell’Atletica Fabriano, a Simone Rocchetti, presidente del Comitato regionale Fidal Marche, e alla famiglia con Daniela, moglie di Sandro Petrucci, e il figlio Marco. Per la Stamura da registrare la vittoria nei 100 tra le donne di Benedetta Boriani che vince in 12.36 (+0.2). La squadra della Team Atletica Marche formata da Alessandra Rivellini, Martina Cuccù, Greta Luchetti e Valentina Natalucci si prende invece la 4x100 femminile in 48.26.Sui 400 sempre per la società anconetana prevale Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona, 58.11). Nei 1500 metri argento per la junior Eva Luna Falcioni (Sef Stamura Ancona, 4:44.15) dietro Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata, 4:43.89). Negli 80 cadette oro tra le velociste per Michela Pierantoni (Atletica Fabriano).