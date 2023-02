Barontini in azzurro agli Europei La sua convocazione è ufficiale

Niente sorprese, solo conferme. Simone Barontini sarà protagonista in azzurro ai prossimi Campionati Europei Indoor che si disputeranno a Istanbul dal 2 al 5 marzo. Nel gruppo di 50 ufficializzati mercoledì dal d.t. delle squadre nazionali Antonio La Torre, maggiore spedizione italiana di sempre agli Euroindoor, tanti i protagonisti che hanno dato spettacolo al PalaIndoor negli assoluti: Jacobs, Ceccarelli, Vallortigara, Dal Molin, Fabbri, Iapichino, Tecuceanu sono solo alcuni dei tanti nomi insieme a quello di Barontini. Quest’ultimo sogna in Turchia di ripetere la bella esperienza di agosto in Germania dove a Monaco, all’aperto, conquistò in finale il 7° posto e record personale negli 800 metri. "Felice di tornare a vestire la maglia della Nazionale" le poche parole scritte sui social da Baro, 24 anni, alla notizia della convocazione. Il ragazzo delle Fiamme Azzurre sta bene e l’ha dimostrato domenica anche se per il secondo anno consecutivo si è dovuto accontentare di un piazzamento sul podio. Davanti a tutti sempre Catalin Tecuceanu che domenica è restato sulla scia di Barontini, scattato subito in testa, per 700 metri prima di uscire prepotentemente in tutti i sensi nel tratto finale confermandosi campione italiano indoor per la seconda stagione consecutiva. Tagliando quasi la strada a Barontini tanto che a caldo al PalaIndoor si vociferava di un probabile ricorso presentato dalla squadra del dorico. Nel day after Barontini con una storia social paragonava il duello con Tecuceanu a quello del MotoGp tra Rossi e Marquez. Poi però si è complimentato con il rivale.