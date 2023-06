Barontini in grande forma L’anconetano è secondo

È un Simone Barontini (Fiamme Azzurre) in crescendo. Lo si è notato anche ieri a Ostrava. Sulla pista della Repubblica Ceca, nella tappa Gold del Continental Tour, denominata Golden Spike, il dorico, classe 1999, migliora in termini cronometrici rispetto all’ultima gara (a Nancy) facendo segnare il secondo risultato in carriera, a soli sette centesimi dal primato personale di Rovereto (1:44.96 ad agosto). Forse il miglior Simone Barontini di sempre, centrando l’ennesimo podio stagionale. Secondo negli 800 in 1:45.03 dopo una gara da applausi sin dai primi metri. Si sono presentati in 14 allo start e Barontini scatta sulla scia dei migliori, poco più avanti di metà gruppo, quinto. Tanta grinta e condotta di gara lucida, a partire proprio dalla posizione trovata ‘alla corda’, sulla scia dei migliori, senza farsi chiudere nel traffico, pronto a sprigionare le proprie energie sul rettilineo opposto a quello finale (quando prova a superare all’interno, senza successo, il sudafricano Peter Bol) e soprattutto in un sontuoso rettilineo conclusivo. Un Barontini in crescendo in ogni senso, perché nello sprint finale si presenta al quinto posto, con ampio distacco da recuperare sui primi due. ‘’Baro’’ riesce a mettere dietro prima Loti e poi Bol e negli ultimi metri riesce a riprendere anche il britannico Elliot Giles che si fa riacciuffare proprio sul traguardo. Davanti a tutti arriva lo spagnolo Saul Ordonez (1:44.85).