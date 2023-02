Barontini "incontentabile" "Bene, ma non benissimo"

"Un passo in avanti c’è stato, ma è un primato personale che mi soddisfa a metà, diciamo anche un po’ meno". È un Simone Barontini incontentabile quello che risponde al telefono mentre è in viaggio dalla Polonia alla Francia. Atteso da due gare in tre giorni. Nella prima, mercoledì a Torun, nella pista degli Euroindoor 2021, alla Copernicus Cup (terza tappa Gold del World Indoor Tour), ha colto la quinta piazza, ma soprattutto il personal best facendo segnare un 1:47.42 negli 800 metri. Per il 24enne delle Fiamme Azzurre, allenato da coach Fabrizio Dubbini, un progresso di nove centesimi sul personale indoor, diventando il settimo italiano di sempre, e di mezzo secondo abbondante rispetto al debutto stagionale (1:48.09 a Manchester). "Bene, ma non benissimo. Speravo un po’ meglio, puntavo a correre più forte - aggiunge Barontini -. È vero che sono riuscito ad abbassare il personale, che era di due anni fa, ma avevo altri obiettivi e queste gare servono anche per trovare la forma. Ho avuto buone sensazioni quando ho cambiato ritmo, a 150 metri dal traguardo, però non mi sono piaciuto all’inizio sgomitando troppo in seconda corsia e forse sarei dovuto partire un po’ prima. Ma non era facile in una gara con undici atleti, abbastanza nervosa- All’inizio è stata una gara di sopravvivenza, tutti puntavano ad andare forte". Una parte iniziale dove non sono mancati gli errori.

"Ho fatto diversi errori. Innanzitutto sarei dovuto partire più forte per evitare tutto quello scontro iniziale, poi ne ho commessi anche altri. Come non capire che ormai la partenza era andata e aspettare magari di uscire nel finale. Mi sono fatto prendere un po’ dal nervosismo e l’ho pagato nel finale dove ho recuperato posizioni. sentivo che potevo fare di più, ma sono arrivato cotto sull’ultimo rettilineo". Nell’ultimo giro l’anconetano, finalista nella scorsa estate agli Europei di Monaco, riesce infatti a recuperare un paio di posizioni combattendo a viso aperto con alcuni specialisti di primo piano come lo svedese Andreas Kramer (1:46.37) vincitore sul keniano Collins Kipruto (1:46.82). Ormai acqua passata. Testa adesso a Metz dove domani tornerà in pista con un obiettivo preciso. "Punto al minimo per gli Europei che è fissato a 1:46.75. Anche in Francia mi aspetto una competizione sicuramente di livello alto, ma con un po’ meno di partenti e questo dovrebbe aiutare nella gestione della gara. Speriamo di fare bene" chiude Barontini già proiettato a Metz. In tutti i sensi.