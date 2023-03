Barontini non va oltre il quarto posto Ma conquista il pass per la finale europea

E’ ancora finale negli 800 metri per Simone Barontini. Obiettivo centrato da parte del dorico ai Campionati Europei indoor di Istanbul. Ieri pomeriggio, nella seconda semifinale, giunge quarto, ma la tattica di gara coraggiosa e quasi tutta all’attacco, come aveva fatto peraltro due settimane prima nel tricolore di Ancona, viene premiata con il ripescaggio. Barontini all’Atakoy Arena chiude appena fuori dal podio in 1:47.13, ma approda di nuovo in finale dopo quella della scorsa estate a Monaco di Baviera. Si nota sin dal primo giro che il mezzofondista anconetano punta più al crono che al piazzamento. Gara di testa e coraggiosa per il ragazzo delle Fiamme Azzurre che prende la testa della corsa alla fine del primo giro lasciandola nell’ultima tornata quando subisce il sorpasso dello spagnolo Adrian Ben, leader in 1:46.82 sul belga Eliott Crestan (1:46.84), ma il marchigiano ha ancora energie nel serbatoio lottando per il terzo posto che va con un colpo di reni allo svedese Andreas Kramer in 1:47.11 (quinto il britannico Learmonth). Il dorico, ai microfoni Rai, confessa di aver "temuto di non farcela. Sapevo però che con una gara su ritmo i tempi di ripescaggio erano una chiave importante. Speravo in quelli". E’ andata bene "anche se sarebbe stato più bello qualificarsi con una Q grande, ma l’importante era agguantare la finale. Adesso abbiamo una giornata per recuperare al meglio. So bene che in questi campionati tra una turno e l’altra si mischiano le carte quindi sogniamo in grande".

Due azzurri nella finale degli 800 metri che si correrà oggi nella giornata conclusiva della rassegna continentale in sala (ore 18:22 in Italia, le 20:22 in Turchia). L’altro è Catalin Tecuceanu che piazza nel finale una ‘’remuntada’’ da applausi, terzo con lo stesso crono (1:47.53) del bosniaco Amel Tuka suo compagno di allenamento (primo il francese Benjamin Robert in 1:47.11). "Molto bello, ho visto Catalin, ha fatto un finale stratosferico. Lui è molto forte in questo, sono felice che condivideremo questa finale insieme". Dove può succedere di tutto come dice l’allenatore di Barontini, Fabrizio Dubbini. "L’obiettivo era andare in finale e la gara doveva essere questa. Tenere il ritmo alto per avere poi la possibilità di essere ripescato con i tempi. Domani (oggi, ndr) sarà il terzo turno per tutti in quattro giorni. Si ripartirà da capo e le carte saranno completamente mescolate. Siamo fiduciosi. Alcuni nomi illustri sono rimasti fuori come il polacco Borkowski".

Michele Carletti