Barontini punta gli Assoluti "Pronto per i miei 800"

Fine settimana di maglie tricolori in palio per l’atletica a Molfetta dove si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti. Non ci sarà nell’alto Gianmarco Tamberi concentrato solo sul mondiale di Budapest in programma il prossimo mese e che tornerà in gara solo la settimana prossima, domenica 6 agosto, a Heilbronn, in Germania.

Ma negli 800 metri fari puntati su Simone Barontini sceso dalla Svizzera con destinazione Puglia. Il ragazzo delle Fiamme Azzurre ha trascorso infatti le ultime settimane, prima dell’appuntamento tricolore, in altura con il ritiro a St. Moritz.

"Adesso sono pronto per questi campionati italiani – sussurra Barontini, classe 1999 –. Mi sono allenato bene al fresco, ma ho trascorso già un weekend a casa per ambientarmi al caldo. Ci sarà sicuramente un po’ di sbalzo termico rispetto alla Svizzera, ma sono preparato, so bene cosa ci aspetta e spero che non sia di disturbo, perché comunque è già capitato altre volte di fare una cosa del genere".

Una preparazione in altura mirata per il campionato italiano, ma soprattutto per il mondiale di Budapest ad agosto.

Ma adesso, tra oggi e domani, ci sarà da pensare a rivincere lo scudetto che è sfuggito quest’anno a Barontini, al coperto, al PalaIndoor, davanti ai suoi tifosi beffato da Catalin Tecuceanu.

L’avversario numero uno oggi anche se attualmente l’anconetano è il migliore in Italia visti gli ultimi risultati e tempi.

Saranno in tre i favoriti allo scudetto degli 800 metri. Oltre al ‘Baro’ e a Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) occhio alla novità Francesco Pernici (FreeZone), quest’ultimo sempre più sorprendente, a un passo dal podio agli Europei U23 a vent’anni e già accreditato di 1:45.48. La sua condotta di gara sempre all’attacco si scontrerà con quella tipica del più esperto, seppur ancora molto giovane, Barontini (quest’anno 1:45.03 a Ostrava), mentre il campione del 2022 Tecuceanu è un uomo da finali in rimonta.

"Mi aspetto una gara sicuramente qualificata viti gli avversari. Penso che sia il campionato italiano con il livello tecnico più alto degli ultimi anni. Centra poco che ho l’ultimo tempo, ovviamente il mio obiettivo è quello di vincere la gara e quindi cercherò di dare il massimo per ottenere il successo".

Insomma la battaglia non dovrebbe mancare nella terra di Pietro Mennea.

Le batterie degli 800 metri inizieranno stasera alle 20:25, mentre la finale sarà in programma domani alle ore 20.10. Appuntamento a stasera con le batterie allo stadio Cozzoli per staccare il biglietto della finale (per i tricolori ci sarà la diretta su RaiSport dalle 19.30 alle 22 e domani dalle 19.30 alle 22, prevista anche la diretta streaming su RaiPlay stessi orari).

m. c.