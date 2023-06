Barontini si esalta in Francia sugli 800 "Mi aspettavo anche un tempo migliore"

Simone Barontini sta bene. L’aveva dimostrato l’altra domenica in Svezia dove aveva trionfato nel meeting di Sollentuna e l’ha ribadito una settimana dopo in Francia. Domenica sera il ragazzo delle Fiamme Azzurre finisce terzo negli 800 di Nancy, in Francia, al Meeting Stanislas Métropole du Grand Nancy. Barontini coglie un ottimo bronzo con il tempo di 1.45.65 in una gara che vede al via numerosi big degli 800 metri.

Per il ragazzo anconetano "soddisfatto all’80%, mi aspettavo un tempo migliore o comunque con quel tempo portare a casa la vittoria e invece non è arrivata nessuna delle due" è la seconda prestazione personale di sempre (dopo il pb di 1.44.96). Battuto solo dallo spagnolo Saul Ordonez (1.45.25) e di un cent da Collins Kipruto (1.45.64). Ma Barontini mette dietro l’australiano Peter Bol (1.45.81), il keniano Cornelius Tuwei, Clayton Murphy. Insomma una prestazione di valore per l’atleta delle Fiamme Azzurre.

Il finalista europeo all’aperto e al coperto è autore di un finale aggressivo che gli permette di firmare il primato stagionale e di battagliare ad armi pari con i primi due, ma di mettere dietro un ottocentista di qualità come l’australiano Bol, quarto alle Olimpiadi di Tokyo e settimo ai Mondiali di Eugene. Per Barontini, 24 anni, è il secondo tempo in carriera, superiore soltanto all’1:44.96 dello scorso agosto a Rovereto. Nonostante tutto nel fine settimana sarà costretto a guardare gli altri visto che la Federazione per gli Europei a squadre in programma a Chorzow ha preferito Catalin Tecuceanu chiamato a indossare la maglia azzurra in terra polacca.

"Rispettiamo la decisione della Federazione che ha fatto questa scelta anche se penso che c’erano le condizioni per poter optare su Simone, ma è solo un mio pensiero e non voglio di sicuro fare polemiche - fa sapere l’allenatore di Barontini, Fabrizio Dubbini -. Va benissimo così, andiamo avanti per il nostro percorso. Comunque con questa prestazione Simone adesso è in testa alle liste stagionali italiane e questo è importante".

Come sono importanti i due podi internazionali conquistati nel giro di una settimana con la vittoria nella svedese Sollentuna e il bronzo di domenica in Francia. "Già a Sollentuna aveva dimostrato di valere queste prestazioni cronometriche e forse anche meno". Magari un tempo da migliorare il 27 giugno a Ostrava, quasi sicuramente la prossima gara a cui prenderà parte il ‘Baro’, un "meeting del circuito Gold molto interessante, forse di livello più elevato rispetto anche a quello francese".