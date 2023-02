Barontini: "Sto bene e voglio il tricolore"

Un anno si può sbagliare, due di fila no. Simone Barontini domenica vorrà ricucirsi addosso lo scudetto indoor assoluto che gli è sfuggito l’anno passato, sempre in casa, in quel PalaIndoor che conosce come le sue tasche. Il ragazzo delle Fiamme Azzurre finì terzo dietro al vincitore Tecuceanu e a Conti. Anche se la concorrenza non mancherà al mezzofondista dorico dopodomani negli 800 metri che scatteranno intorno alle 17. Anzi quello di quest’anno "sarà il miglior campionato italiano negli 800 di sempre - dichiara il 24enne allenato da Fabrizio Dubbini -. La concorrenza è tosta, uno dei tricolori con il livello tecnico più alto. Non ci sarà solo Catalin (Tecuceanu, vincitore l’anno scorso, ndr), ma anche altri ragazzi molto forti. Toccherà vendere cara la pelle con così tanti contendenti alla maglia tricolore". I nomi non mancano. Oltre a Tecuceanu sono iscritti tra gli altri Pietro Arese, Federico Riva, Joao Bussotti mentre non sembra annunciato in grande forma il vice campione Francesco Conti. "Ma per fortuna sto molto bene, sono in forma" attacca ‘’Baro’’. Anche se dall’ultima gara, quella di sabato a Metz, non è arrivato un gran tempo. "Non è stata una grande serata. Forse ho lasciato parecchie energie tre giorni prima a Torun. Diciamo che ci sono state un po’ di cose che non mi aspettavo, qualche altro errore di troppo e così la gara è andata. Negli 800 metri non hai tanto margine di errore. Un mix di fattori, ma cercherò di archiviarla e di metterla da parte, di non pensarci troppo visto che la condizione è buona. Adesso concentrazione solo sugli assoluti dove vorrò far bene".

In fin dei conti lo scorcio iniziale di stagione non è proprio da buttare. "Direi che finora è andata bene. Ho fatto il personale sui 400 (47.00, ndr), quello sugli 800 (1:47.42, ndr) nonostante qualche errore, ma mi sento di avere margine. E poi finora la preparazione è andata bene. A differenza di altre volte per fortuna quest’anno non ho mai avuto problemi". Non solo tricolore, ma anche l’Europeo all’orizzonte per Barontini. "La gara più importante. Sono messo molto bene nel ranking anche se finché non esce la classifica non si sa, ma sono ventesimo su trenta quindi sarà difficile che in questo fine settimana verrò sorpassato da undici atleti. La classifica potrebbe cambiare, ma anche in positivo". Soprattutto se dovesse arrivare per Barontini il tanto agognato scudetto.

Magari aiutato dalla spinta del pubblico. "Di quei pochi che ci saranno mi viene da dire. Molta gente rimarrà fuori visto che i biglietti non si trovano già più. Ho ricevuto tanti messaggi di persone che mi chiedono ‘’come faccio a entrare?’’. Sono molto dispiaciuto e lo urlo ai quattro venti, perché il tricolore di Ancona ha per me un grande significato. Non solo perché gareggio in casa, ma soprattutto per il tifo, per il boato che c’è sempre stato e che caratterizza questa gara. Purtroppo non ci sarà. Spero che comunque quei tifosi che entreranno al palas siano calorosi".

Michele Carletti