Barontini torna con il Tricolore "Ora punto tutto sui Mondiali"

"Come mi sento il giorno dopo la vittoria tricolore? Stanco, ma felice". Simone Barontini sorride. Si gode il trionfo per poche ore, perché adesso non lo aspettano le vacanze, ma settimane di allenamenti. Il nuovo campione d’Italia degli 800 metri è pronto ancora a viaggiare. Ormai una consuetudine in queste ultime settimane. Dalla Svizzera ad Ancona, poi in Puglia per il tricolore, ora risalita verso St. Moritz dove rimarrà un paio di settimane. Poco tempo quindi per godersi appieno la vittoria con tanto di personale (1.44’.50’’, cifra della sesta posizione nelle liste italiane alltime) e minimo centrato per partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi nel 2024. Un successo, quello colto domenica sera allo stadio Cozzoli di Molfetta, che "ha un sapore ovviamente particolare, perché nell’ultimo anno e mezzo ho un po’ ‘buscato’ - continua il ragazzo delle Fiamme Azzurre, classe 1999 -. Basta pensare che l’ultimo titolo outdoor l’ho vinto due anni fa e quello indoor pure. Insomma tornare primo in Italia è davvero una bella cosa". Fino al 2021 era quasi normale per Barontini vincere un tricolore, nelle categorie giovanili, ma anche nei grandi. Tanto che si è perso quasi il conto del numero di scudetti portati a casa.

"A che numero di titoli sono arrivato? Non lo so, non li conto. L’unica cosa importante in questo momento è che ho fatto il minimo per le Olimpiadi". Per un ‘Baro’ sempre più in dimensione mondiale. "Sicuramente non è una gara che incide su quanto io sia pronto a livello mondiale o meno. Penso sia più importante il mio atteggiamento nelle competizioni internazionali, anche se ovvio che il tempo sia un bel coronamento". Di un lavoro portato avanti da anni da Barontini e dal suo staff. "Mi sento di ringraziare in primis Fabrizio (Dubbini, il suo coach ndr) e il mio fisioterapista Giacomo Magistrelli che sono quelli con i quali ho condiviso di più questa impresa. Senza dimenticare l’altro fisioterapista, Luca Antonelli, il mio fisio in seconda, ma solo perché essendo più lontano lo vedo meno. Ma è venuto in qualche raduno e in questi giorni era qua alle gare. Sono queste le persone a cui dedico questa vittoria oltre agli affetti più cari".

Ora dopo il tricolore testa solo ai mondiali. "Non gareggerò più fino al mondiale". Saltato l’appuntamento con la gara di venerdì a Berna. Lo aspettano un paio di ritiri: in altura a St. Moritz e poi a Dimaro. Un paio di giorni ad Ancona intorno a Ferragosto e poi la partenza per Budapest inseguendo il mondiale. Intanto domenica è arrivato in diretta anche il commento di Gianmarco Tamberi sullo splendido tricolore corso dal suo amico e compagno in Nazionale. "Vai Simo, vai Simo, ottimo, grande c.... Ancona on fire" ha urlato Gimbo davanti alla tv.

Michele Carletti