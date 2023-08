Barshim è il faro Occhi su Harrison

In Ungheria Gianmarco Tamberi andrà per scrivere la storia. All’assalto dell’unico oro che gli manca a una collezione senza eguali. E a Budapest fra pochi giorni si rinnoverà l’eterno duello con Barshim. I due campioni olimpici di salto in alto ancora a confronto, con Barshim che sulla carta parte da favorito. Il qatariota è il re incontrastato dei mondiali all’aperto, reduce da un tris da favola tra Londra, Doha e Eugene. Ma a Budapest non ci sarà solo Barshim da battere (tornato in pedana con la world lead in Diamond League a Chorzow, 2.36 contro i 2.34 dell’azzurro (stessa quota del tedesco Potye), ma soprattutto il talento americano JuVaughn Harrison (2,35). L’elenco, cui si aggiunge il regolarissimo coreano Woo Sang-hyeok, rappresenta il meglio della specialità assieme all’ucraino Protsenko e ai saltatori dell’Oceania, Kerr, Baden e Starc, sempre in grado di dare il meglio nei grandi eventi, una dote decisamente nelle corde di Gianmarco Tamberi.