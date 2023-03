Bartoloni gongola: "Abbiamo già 21 club affiliati"

Sul fronte dell’attività giovanile biancorossa, Matteo Bartoloni, responsabile delle società affiliate e Slo del club, ha fatto il punto della situazione: "A meno di due anni dall’avvio del progetto affiliazioni, contiamo 21 società affiliate più 5 con cui abbiamo un accordo di collaborazione, 15 in più rispetto alla precedente stagione. Di queste, 14 sono in provincia di Ancona, 9 nel Maceratese, una in provincia di Fermo, una in provincia di Pesaro-Urbino e una in Umbria, per un totale di circa 5000 persone tra giovani, tecnici e dirigenti. Con le società affiliate condividiamo costantemente eventi, momenti formativi e le coinvolgiamo nelle attività di scouting. E’ fondamentale trasmettere a quanti più giovani possibili l’amore e la passione per l’Ancona. Per farlo, occorre proseguire su questa strada con organizzazione, impegno e costanza, condividendo un progetto con fatti concreti". Intanto, nell’ambito della collaborazione raggiunta e consolidata con il club biancorosso, il gruppo provinciale Aiac di Ancona ha organizzato un incontro con il tecnico Gianluca Colavitto e il suo staff. La data è fissata per domani alle ore 14.20 al campo federale di via Schiavoni, dove tutti gli allenatori delle Marche, associati Aiac e non, potranno partecipare liberamente alla seduta di allenamento. Al termine dell’allenamento ci si trasferirà presso la sala auditorium della Figc dove si terrà la consegna degli attestati degli allenatori che di recente hanno conseguito il patentino di licenza D, nell’attesa dell’arrivo di Gianluca Colavitto che spiegherà l’allenamento appena svolto e risponderà alle domande. Saranno presenti il vice presidente nazionale Aiac, Pierluigi Vossi, e il presidente della Figc marchigiana, Ivo Panichi.