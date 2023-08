Basket Academy, Ghizzinardi: "Ci teniamo a fare bella figura"

Primo impegno ufficiale per la Basket Academy Jesi venerdì e sabato prossimi al PalaBorgognoni di Campli: in programma la terza edizione del Memorial Chicco Zorzi (ingresso libero) quadrangolare tra formazioni di B Nazionale: avversarie della formazione leoncella Nbp Rieti, Psa Sant’Antimo e Pallacanestro Chieti. Venerdì alle ore 18 Academy Jesi vs Npc Rieti, alle 20.30 Chieti vs Sant’Antimo, e infine sabato alle 18 in programma la finale per il terzo posto, e quindi a seguire la finalissima. Abbiamo chiesto un commento -all’allenatore dell’Academy Coach Marcello Ghizzinardi tutti abili e arruolati per questa trasferta abruzzese?

"Domanda di non facile risposta in una fase della preparazione in cui i carichi di lavoro cominciano inevitabilmente a farsi sentire: acciacchetti e piccoli contrattempi non mancano ma abbiamo iniziato a lavorare da una settimana con due sedute giornaliere, un pò di affaticamento è il minimo che ci si può aspettare".

Tre giorni di stop per Bruno Santiago, Carnevali e Varaschin a riposo precauzionale per 24 ore, il mese scorso Merletto si è sottoposto all’intervento di pulizia del ginocchio, come sta andando il recupero?

"Tutto come previsto, Daniele continua a fare lavoro differenziato, per il campionato sarà pronto".

Praticamente scontato il forfait del play titolare nella gara di Coppa con la Ristopro del 9 settembre: che squadra dobbiamo aspettarci per il derby?

"A quel punto avremo sulle gambe tre settimane di preparazione non potremo aspettarci grandissime cose da due squadre per di più molto rinnovate: però il derby non è mai una partita banale se fosse che so con il Canicattì, con tutto il rispetto, non interesserebbe a nessuno quindi ci teniamo a fare bella figura. Senza dimenticare che l’appuntamento che conta davvero è quello del 1 ottobre, prima di campionato e quel giorno al Palatriccoli arriva Roseto".

Gianni Angelucci