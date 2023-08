Basket, B Interregionale a colpi di derby Ancona: Loreto e Roseto favorite, fari su Mariani

Su tutti il Loreto Pesaro, Roseto non da meno, anche il Matelica fa paura. Goldengas Senigallia e Porto Recanati più indietro, ma si tratta di altre due big, per la Stamura Ancona invece ci sarà da sudare. Il torneo di B Interregionale di basket partirà il 1° ottobre e susciterà, nella sua prima edizione dopo la scissione della B in B Nazionale e appunto B Interregionale, grande interesse. La presenza di ben otto marchigiane su dodici squadre determinerà un gran numero di derby, ma ad impressionare è il livello del girone E, dove sono inserite le nostre, che nella seconda fase incroceranno i quintetti del girone F. Il Loreto Pesaro ha un budget di categoria superiore: è la favorita, con Roseto, ma occhio al Matelica e all’argentino Mariani, uomo da 13 punti di media, potrebbe essere in grado di cambiare gli equilibri. Da parti alte anche Senigallia, mentre Ancona è l’unica con un roster tutto under, con coraggio e coerenza: basterà?

a.p.