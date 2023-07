Basket, ecco i gironi di B Fischio d’inizio ad ottobre

Resi noti i gironi della serie B di basket 2023-24, sia per quanto riguarda la B Elite o B Nazionale che per la B Interregionale.

Nella serie superiore, terza categoria della pallacanestro tricolore, Ristopro Fabriano e General Contractor Jesi assieme nel gruppo B con Lumezzane, San Vendemiano, Padova, Vicenza, Mestre, Ravenna, Faenza, Virtus Imola, Andrea Costa Imola, Ozzano, Roseto, Chieti, San Severo, Bisceglie, Taranto e Ruvo di Puglia.

In sintesi, una lombarda, quattro venete, cinque emiliano-romagnole, quattro pugliesi, due abruzzesi, oltre a due marchigiane, chiamate ad attraversare la dorsale adriatica affrontando diverse squadre già avversarie lo scorso anno nell’ultima stagione della B unica.

Campionato al via il 1° ottobre: le prime otto squadre ai play-off per una sola promozione in serie A2, due retrocessioni invece: l’ultima delle 18 scende direttamente, un’altra ai play-out.

In tutto, contando anche il girone A, le squadre della terza serie nazionale sono 36: 2 andranno in A2, 4 scenderanno in B Interregionale, di cui 2 direttamente.

Qui, le marchigiane saranno ben otto, e tutte assieme: nel girone E della quarta serie nazionale la Goldengas Senigallia e la Stamura Ancona saranno con tre pesaresi (Pisaurum, Bramante, Loreto, tutte neopromosse), Civitanova, Matelica, Porto Recanati e quattro abruzzesi (Teramo, Roseto Basket, Pescara Basket e Amatori Pescara).

Rispetto alla B Elite, con 12 squadre solo 22 giornate di andata e ritorno, ma attenzione: nella seconda fase altre 8 giornate ad incrocio col girone F (dove ci sono Val di Ceppo Perugia, L’Aquila, Isernia, Mondragone, Palestrina, Supernova, Viterbo, Virtus Roma, Grottaferrata, Ferentino, Cinecittà, Cagliari).

Si portano dietro i punti della prima fase e a questa seconda si arriverà in tre gruppi: Gold (ammesse le prime 4 di E ed F della prima fase), Silver (dalla quinta all’ottava) e Play-out (da nona a dodicesima).

Al termine di 30 giornate ai play-off promozione vanno le classificate dal primo al sesto posto del girone Gold e la prima e la seconda del girone Silver: tabellone tennistico dai quarti al meglio delle 3 partite con una promozione.

Retrocedono in C invece le ultime due del girone Play-out, la cui terz’ultima va a giocare uno spareggio con la terz’ultima di un altro girone.

Anche qui si parte il 1° ottobre, chiusura il 28 aprile. I calendari dei due campionati sono attesi per il 3 agosto.

Andrea Pongetti