Basket Girls Ancona schiaccia Abano Terme: finisce 92-61

BASKET GIRLS

92

ABANO TERME

61

BASKET GIRLS : Pierdicca 4, Mataloni 21, Bona 12, Maroglio 7, Boric 24, Baldetti 4, Francia 2, Pelizzari 3, Albanelli 15, Malintoppi, Yusuf, Gasparri. All. Paolasini

ABANO TERME: Degiovanni 8, Colombo 7, Callegari 6, Biondi 2, Destro 10, Rossi 9, Kalach, Siviero 4, Biasiolo ne, Coccato 8, Regolo ne, Madankova 7. All. Franceschi

Arbitri: Scaramellini di Colli al Metauro (Pu) e Paglialunga di Fabriano (An)

Parziali: 25-14 42-39 70-52 92-61

Brillante esordio del Basket Girls Ancona al PalaScherma in uno dei match d’esordio della prima giornata di serie A2, girone B. Le doriche di coach Paolasini battono infatti il neopromosso Wawe Thermal Abano Terme al termine di un match condotto dall’inizio alla fine.

Finisce 92-61 grazie soprattutto a una seconda parte di gara davvero a senso unico con il Basket Girls che dopo la pausa prevale 50-22. Ancona subito nettamente avanti in un primo quarto dominato e concluso sul 25-14 grazie ai punti della straniera Boric. Non buono il secondo periodo, dove le venete rientrano accorciando le distanze al -3 del riposo: 42-39.

Il terzo periodo è però di nuovo a senso unico per le padrone di casa che ristabiliscono le distanze e anzi le aumentano sul finire di periodo con i punti pesanti di una incisiva Albanelli che consegna 18 punti di margine alla sua squadra: 70-52 al 30’.

Match ormai indirizzato con Mataloni che in apertura dell’ultimo parziale firma il +20: 72-52 al 31’. Abano Terme non c’è più e fatica a segnare pure dalla lunetta, per le doriche è ormai tutto facile: un jump shot di Pelizzari, una tripla di Albanelli e il canestro di Boric fissano il +30, nuovo massimo vantaggio al 34’ (84-54). Finisce 92-61. Boric fa la differenza come si chiede a una straniera (24), ma anche Mataloni (21) e Albanelli (15 in 23’) non sono da meno.

Andrea Pongetti