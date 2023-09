Basket Jesi: parte la campagna abbonamenti per rinnovare il feeling con tifoseria

Basterà tornare all’antico per ritrovare - e rinnovare - il feeling con vecchia (e nuova) tifoseria? E’ il grido d’amore, e di speranza, lanciato attraverso la campagna abbonamenti dalla dirigenza General Contractor Jesi alla vigilia del primo campionato di B d’Eccellenza. ‘Io sono Jesi’ lo slogan scelto dalla società al fine di sensibilizzare le coscienze (solo sportive, eh) di una tifoseria, quella della curva in particolare, in sciopero permanente da un paio di stagioni per divergenze mai sanate con vecchia (e nuova) società. Prezzi ampiamente popolari – informa la nota stampa della società – senza alcuna differenziazione di settore, 150 euro per assistere a tutte le gare (derby con Fabriano compreso), tradotto, poco meno di 9 euro a partita. Per i familiari del settore giovanile e per gli over 70 il prezzo dell’abbonamento scende a 100 euro (meno di 6 euro a gara). Ingresso gratis per i ragazzi fino a 18 anni, il biglietto per le singole partite costerà 12 euro (10 il ridotto). Tessere in vendita tutti i giorni in orario lavorativo alla Palestra Novelli fino al 29 settembre.