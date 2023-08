Basket, Ristopro Fabriano: nuove sfide per Elia Rossi

Un altro importante tassello per la Ristopro Janus Basket Fabriano che chiude il discorso staff tecnico con la conferma di Elia Rossi che rimarrà in biancoblu per la stagione 202324, confermato nel ruolo di Assistant Coach. "Una lunga trafila nel basket cittadino – scrive la società – per Elia che ha prima giocato nel settore giovanile a Fabriano, per poi tornare nel ruolo di allenatore dell’Academy, oltre a quello di assistente nello staff di coach Aniello. Ora la giusta conferma nello staff di coach Grandi, un’altra pedina fabrianese in società. In bocca al lupo Elia, da parte di tutta la Janus". Una Ristopro ormai pronta per affrontare la difficile stagione 202324 nel campionato di serie B d’Eccellenza con un ottimo staff e un Roster ben assortito fra senior e giovani con quintetto base composto da Stanic, Centanni, Negri, Granic e Bedin. In panchina siederanno Gnecchi, Giombini, è i giovanissimi (classe 2004) Bandini, Rapetti e Rapini. E’ una squadra giovane con tanti tiratori come la coppia collaudata Stanic-Centanni. "Potremo fare – afferma Simone Centanni – ancora bene. Lo scorso anno avevamo un roster più esperto, nel prossimo avremo più qualità e profondità".

Angelo Campioni