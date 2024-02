Basket serie B Interregionale. La Goldengas cede

2020

61

GOLDENGAS SENIGALLIA

51

: Provenzani 16, Gobbato 9, Cantarini, Ragusa 5, Bartolozzi 1; Paluzzi, Maretto 14, Jovanovic, Lestini 16, Laraia. All Castorina

GOLDENGAS SENIGALLIA: Giacomini 9, Neri 10, Imsandt 2, Landoni 15, Medizza 6; Sanna 6, Tornatore, Brigato ne, Patrignani ne, Arceci ne, Benzoni, Bracci 3. All. Gabrielli

Arbitri: Di Santo di Chieti e Marconi di Ancona

Parziali: 10-11 27-28 44-45 61-51

Note: spettatori 150 circa.

In un match che conta soltanto per i padroni di casa, la Goldengas, ancora con Brigato lasciato a riposo perché non al meglio, cede a Roseto 61-51 dopo un match punto a punto per almeno 35’: vittoria d’oro per gli abruzzesi, Senigallia era invece già certa della qualificazione alla fase Gold. Provenzani, grande partita la sua, mette un minimo margine a vantaggio dei padroni di casa (51-47 al 34’) ma a fare male è la tripla di classe pura dell’intramontabile Lestini, ex serie A di 41 anni, che nel periodo conclusivo fa la differenza (54-47 al 35’). La Goldengas potrebbe ancora rientrare ma sbaglia troppo ai liberi nel finale e quando Roseto va in difficoltà si affida a Lestini, che segna 11 punti negli ultimi 10’. La tripla di Provenzani (61-51 al 39’) chiude i giochi.

Andrea Pongetti