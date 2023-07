"Bellezza": tutti i gironi

Poco più di due settimane e poi sarà grande calcio giovanile a Osimo. Dal 31 luglio al 5 agosto andrà in scena la seconda edizione del Memorial Lanari-Bellezza categoria Primavera, per ricordare Mauro Lanari e Roberto Calleri Bellezza. Sei le squadre che si sfideranno tra il Diana di Osimo e il Muzio Gallo di Passatempo suddivise in due triangolari riservato alle categorie Juniores. Tutti club professionistici con una nutrita rappresentanza di formazioni di A. Nel girone A Lazio, Fiorentina e Recanatese allenate rispettivamente da Stefano Sanderra, Daniele Galloppa e Gianluca Dottori. Nel B Inter, Bologna e Atalanta con in panchina Cristian Chivu, Luca Vigiani e Giovanni Bosi. Un appuntamento da non perdere per vedere dal vivo le future stelle di domani del calcio nazionale. Si comincerà a giocare il 1 agosto. Al Diana alle ore 17 Inter-Bologna, al Muzio Gallo Fiorentina-Recanatese (ore 19). Il 2 agosto Inter-Atalanta la Diana (ore 17) e Lazio-Recanatese (al Muzio Gallo alle ore 19). Il 3 agosto al Diana Fiorentina-Lazio (ore 17) e Bologna-Atalanta (Muzio Gallo alle 19).