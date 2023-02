Bellucci, mezzo secolo per l’ex calciatore di A

Mezzo secolo per Francesco Bellucci. Il traguardo dei 50 anni l’ex difensore di Bari e Cagliari, e non solo, l’ha tagliato giovedì. Bellucci "uno dei migliori talenti usciti dal nostro settore giovanile" scrivono sui social i dirigenti dell’Osimana. Nella società giallorossa ha iniziato a tirare i primi calci a un pallone prima di spiccare il volo scendendo a Bari dove ha fatto il grande salto nella massima serie (con tanto di debutto nel 1991 al San Paolo contro il Napoli di mister Ranieri) continuando poi con Cagliari, Avellino, Lecce, Treviso, Messina e Lucchese, giocando in tutte le categorie professionistiche nazionali ‘’casacche che ha indossato e difeso in maniera impeccabile’’ continua il post pubblicato dalla società senza testa sui social. Tantissimi i campioni affrontati: da Mancini a Van Basten, Ronaldo, Batistuta, Zola, Casiraghi, Bergkamp e tanti altri. All’Osimana è tornato ormai da alcuni anni ricoprendo il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile nonché colonna portante della società.