"Bftm Volley Summer a Camerano: 50 atlete al Conero Camp Uniqa"

La Bftm Volley Summer Camerano ha fatto ancora una volta centro nell’organizzazione di un’iniziativa dedicata alle giovani pallavoliste. Dopo Easter Volley, Claudio Principi ha organizzato il Conero Camp "Uniqa", a scuola di pallavolo da coach Maurizio Moretti. "Si tratta di un Camp tecnico & motor learning – specifica l’organizzatore – e non di un camp di perfezionamento come molti nella nostra regione. Hanno partecipato 52 atlete divise per età in 2 gruppi di lavoro". Le attività sono organizzate in 2 allenamenti al giorno tra beach volley, piscina, attività collaterali, video del lavoro svolto e di preparazione a quello da svolgere, oltre al torneo 6 contro 6 con premiazione della squadra campione di ogni gruppo. I gruppi si sono allenati al Palasport Daniele Principi di Camerano e al Numana Island Family & Sport Resort soggiornando all’Hotel 3 Querce di Camerano.