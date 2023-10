Biagio a forza cinque, i Portuali frenano ancora. Passatempese, prima gioia

Una Biagio Nazzaro a forza cinque quella vista nella quinta giornata del torneo di Promozione (girone A). I rossoblu rifilano cinque gol al Valfoglia e si assestano in classifica in quinta posizione. Era attesa la scossa della formazione di Domenichetti dopo tre pareggi consecutivi e i rossoblu non hanno fallito l’appuntamento casalingo dove mattatore è stato bomber Montagnoli autore di una tripletta. Il resto della giornata registra la vittoria della Fermignanese che vince di misura sull’Osimo Stazione portando a tre i punti di vantaggio sulle seconde. Perché i Portuali nella seconda partita casalinga di fila non vanno oltre il 3-3, peraltro in rimonta, contro un giovane e coriaceo Barbara Monserra, con i dorici raggiunti al secondo posto dal Moie Vallesina e Sant’Orso corsari invece in trasferta rispettivamente sul campo dell’Atletico MondolfoMarotta e Marina. Quest’ultima non riesce a trovare la continuità sperata. E rallenta anche il Fabriano Cerreto che non va oltre lo 0-0 casalingo contro una Castelfrettese abbonata ai pareggi (quattro) e ancora a secco di vittorie. Successo che è lontano parente anche della Vigor Castelfidardo alla terza sconfitta consecutiva in campionato e sempre con lo stesso punteggio (2-1), sabato sul campo della Palmense. Spostando l’attenzione in Prima Categoria (terza giornata) cambia la vetta del girone B dove sale da solo il Castelbellino (vittorioso sullo Staffolo) spodestando una Castelleonese che patisce la prima sconfitta stagionale in campionato, in casa, a opera della Sampaolese. Nel girone C arriva invece la prima vittoria per la Passatempese che non sbaglia al Muzio Gallo rifilando due gol al Montecosaro.