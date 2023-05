Biagio, il miracolo playoff non arriva

BIAGIO NAZZARO

0

VILLA S. MARTINO

1

BIAGIO NAZZARO: Lanari, Agostinelli (25’ st Pacenti), Marasca (27’ st Domenichetti), Brocani, Terranova, Marengo (32’ st Giacconi), Cecchetti, Rossini (1’ st Indelicato), Pieralisi, Montagnoli, Borocci. Panchina: Tomba, Mozzoni, Mosciatti, Petoku, Pergolini. All. Pazzaglia.

VILLA S. MARTINO: Cocco, Riceputi, Bonci, Paoli, Sanchini, Postacchini, Balleroni, Pedini, Carsetti (8’ st Ascani), Prodan (40’ st Guerra), Marinelli (22’ st Mazzoni). Panchina: Sabattini, Giannelli, Pascucci, Piccioni, Sylla, Rossi. All. Cicerchia.

Arbitro: Mancini di Macerata.

Rete: 23’ pt Marinelli.

Il miracolo playoff per la Biagio Nazzaro non arriva. Perché il Gabicce Gradara vince contro l’Urbania, mentre la Biagio perde contro il Villa S. Martino. Il Villa centra i playout (scenderà a Osimo Stazione) iniziando forte, con il gol che arriva dopo una ventina di minuti dopo un rigore parato al 10’ da Lanari su tiro debole di Casrsetti. Il gol vittoria per gli ospiti però arriva a opera di Marinelli con un tiro potente.