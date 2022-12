Biancorossi, 5 match in un mese Prima sfida contro il Pontedera

Dal 9 gennaio, data del posticipo previsto per la seconda giornata di ritorno, sarà di nuovo campionato. L’Ancona affronterà subito il lanciatissimo Pontedera nella notturna prevista per lunedì 9 al Del Conero alle 20.30, con diretta su Rai Sport. Un cliente estremamente scomodo, che vola sulle ali dell’euforia al quarto posto in classifica con 4 punti più dei dorici, e che ha vinto nove delle ultime undici partite. Una squadra che dopo lo 0-2 con il Siena del primo ottobre ha perso, in quasi tre mesi, solo due gare per 1-0: la prima nel derby di Carrara e la seconda a Gubbio. Subito un test durissimo per la squadra di Colavitto, che poi domenica 15 gennaio sarà in scena a Fiorenzuola alle 14.30, contro un’altra avversaria che all’andata era sembrata davvero di poco peso specifico e che, invece, si trova a quota 32 punti insieme proprio all’Ancona. Domenica 22 i dorici giocheranno quindi ancora in trasferta, a Gubbio alle 17.30, per il terzo confronto in zona playoff sulle prime tre partite del 2023. Sabato 28 gennaio, invece, torneranno in casa per affrontare la Vis Pesaro, derby fissato per le 17.30, e quindi martedì 31 gennaio il primo turno infrasettimanale del 2023, a Montevarchi alle 21. Cinque appuntamenti in un mese che dovranno trovare la squadra di Gianluca Colavitto subito pronta per la seconda fase del campionato. Il primo, quello con il Pontedera, vedrà la squadra priva di D’Eramo – che ieri dopo l’intervento ha salutato tutti dalla sua pagina Instagram e ringraziato il professor Caraffa che l’ha operato – e con numerosi giocatori in diffida, che appena saranno raggiunti dalla quinta ammonizione incapperanno nella squalifica. In diffida al momento ci sono: Mondonico, De Santis, Gatto e Prezioso. Se Mondonico è sempre più la colonna della difesa, De Santis è uno degli elementi della rosa biancorossa che ha giocato più minuti da inizio stagione, Coppa compresa, ben 1471, dietro a Mezzoni (1595’) che rientrerà proprio con il Pontedera insieme a Di Massimo, e a Simonetti (1721’) che risulta il giocatore più utilizzato da Colavitto nelle venti partite finora disputate. Al quarto posto della classifica di minutaggio il terzino Martina (1424’), al quinto capitan Gatto (1399’). Tra i "big" della rosa che hanno giocato meno, invece, ci sono Petrella (290’) e Paolucci (508’), proprio i giocatori che sono rientrati o che stanno rientrando in queste settimane. Sarà dal loro apporto, nella seconda parte del campionato, e da quello di Spagnoli e degli altri elementi imprescindibili della rosa biancorossa, come il portiere Perucchini, che dipenderà il futuro dell’Ancona da gennaio alla fine della stagione regolare. Ma anche dagli innesti che arriveranno durante il calciomercato.

g. p.