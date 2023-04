Biancorossi ad Alessandria senza Petrella, Gatto e Mondonico

Un giorno alla sfida di Alessandria, meno tre alla fine della stagione regolare. L’Ancona non può fallire l’obiettivo di tornare alla vittoria, il cammino delle ultime nove giornate è deficitario, lo spettacolo offerto dalla squadra pure: due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro prove, ma soprattutto prestazioni non all’altezza delle aspettative. Contro la Carrarese l’Ancona ha giocato una partita incanalata nel migliore dei modi dopo un quarto d’ora grazie a due gol nati da palla inattiva ma anche favoriti da episodi. Ma l’uscita dal campo di Petrella e la reazione vibrante della Carrarese hanno impedito ai dorici di giocare il resto di primo tempo da protagonisti, relegati invece nella propria metà campo a prendere lezioni di calcio da una Carrarese in gran forma e per nulla intimorita dal doppio svantaggio. Così è arrivata la rimonta. La partita sarebbe finita 2-2 se l’assistente dell’arbitro non si fosse lasciato sfuggire un gol, quello di Capello, in clamoroso fuorigioco. Per fortuna, e sempre nei minuti finali, è arriva la rete provvidenziale di Paolucci che ha salvato l’Ancona dalla figuraccia. Ad Alessandria i dorici saranno senza Petrella e Mondonico, e probabilmente anche senza Gatto, tutti e tre ieri si sono allenati a parte e dunque difficilmente verranno recuperati in tempo per la sfida allo stadio Moccagatta. Il confronto è ravvicinato ma Gianluca Colavitto è improbabile che proponga molte varianti alla squadra vista in campo sabato scorso contro la Carrarese, a parte le sostituzioni obbligatorie di Petrella e Gatto. In difesa, davanti a Perucchini, dovrebbero scendere in campo De Santis e Camigliano centrali insieme a Mezzoni e Martina sulle fasce, a centrocampo Simonetti, Prezioso e Paolucci, in attacco uno tra Moretti e Lombardi, Spagnoli – oppure Melchiorri – e Di Massimo. Questo nell’ipotesi che Colavitto confermi il 4-3-3. Se, invece, dovesse optare per il 3-4-3, toccherebbe a Fantoni schierarsi in difesa insieme a De Santis e Camigliano e a centrocampo, avanzando i due terzini, Paolucci in questo caso dovrebbe essere il candidato a restare in panchina. Ma al 3-4-3 Colavitto ha ricorso sempre e solo in situazioni di difficoltà, ad Alessandria invece l’Ancona dovrà andare a fare la partita dal primo minuto puntando solo ed esclusivamente a vincere. A dirigere l’incontro ci sarà Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, al suo fianco gli assistenti Nicolò Moroni di Treviglio e Alessandro Parisi di Bari, quarto ufficiale Stefano Grassi di Forlì. Sfira in questa stagione nel girone B ha arbitrato Cesena-Fiorenzuola 2-1, Vis Pesaro-Siena 0-2 e Siena-Imolese 1-0, distribuendo in media oltre 7 cartellini a partita, in una sola circostanza un doppio giallo e dunque il conseguente rosso.

g. p.