Biancorossi molto rinnovati: cambiata quasi metà della rosa

Sarà un’Ancona che si presenterà molto rinnovata ai nastri di partenza. Nove gli arrivi finora, più quelli che andranno a sostituire Moretti e Lombardi. Undici giocatori nuovi, forse dodici, circa metà della rosa a disposizione di mister Donadel. Una squadra rinnovata negli interpreti, ma anche nel gioco. Sin dall’arrivo del tecnico di Conegliano, infatti, l’Ancona ha cominciato a cambiare fisionomia rispetto a quando in precedenza era guidata da Gianluca Colavitto. Dal 4-3-3 quasi fisso – sono rare, infatti, le circostanze in cui i dorici lo scorso anno si sono schierati con la difesa a tre – al gioco di Donadel, quello quasi sempre basato su una difesa a tre che all’occorrenza, abbassando gli esterni di centrocampo, si può portare a cinque, un centrocampo a quattro o cinque, e un attacco con due o tre protagonisti. Sono tutte varianti dello stesso modulo, il 3-5-2. La squadra è figlia delle scelte di quest’estate che hanno cambiato volto al gruppo e al gioco, ma non a quel modulo. Ecco, dunque, che davanti a Perucchini (o Vitali) ci sarà una difesa a tre con Cella in mezzo, Dutu o Camigliano a sinistra, Pellizzari, Marenco o Barnabà a destra. Il centrocampo sarà schierato con gli esterni Peli da una parte e Martina o Agyemang dall’altra, in mezzo o due centrali o uno solo ma con due mezzali, comunque i nomi – al momento – sono quelli, e cioè Nador, Paolucci, Gatto, Basso – che si adatta a giocare quasi ovunque – insieme a Simonetti, che però spesso e volentieri si posiziona più avanti, da trequartista. In questo ruolo non mancano certo alternative: c’è Simonetti, come detto, ma anche Energe, Cioffi e Petrella, pronti a scambiarsi le posizioni, a inventare assist e gol, tutti e quasi sempre alle spalle di Spagnoli e Mattioli, e di chi arriverà, se arriverà. E’ l’identikit della nuova Ancona, più giovane della formazione dello scorso anno, soprattutto più duttile, pronta a cambiare modulo, difesa, attacco, atteggiamento in campo a seconda della partita, delle circostanze e dell’avversario. Un’Ancona modulare, o modulabile, trasformista, farcita di giovani che, come ha sottolineato di recente Donadel, "non ha portato la cicogna, ma sono arrivati perché li abbiamo scelti, perché li abbiamo voluto con noi". Non ci sono più Melchiorri, Mondonico, Mezzoni, Fantoni, Brogni, Prezioso, Di Massimo, De Santis, Moretti e Lombardi, oltre a Bianconi, ma sono arrivati Cioffi ed Energe con il loro estro offensivo, Cella che convince ogni partita di più, Dutu che offre garanzie in difesa al pari del più giovane Marenco e del più esperto Pellizzari, Nador che fa sentire il peso del suo fisico sulla mediana, Peli e Agyemang treni di fascia. Giovinezza e talento che Donadel dovrà trasformare presto in vittorie, il pane delle squadre in cerca di gloria.

Giuseppe Poli