Big match a Castelferretti Osimo insegue

Domani si riprenderà a schiacciare nella B di volley. E sarà un turno interessante nel girone E della B maschile, perché a Castelferretti salirà la corazzata del girone: Molfetta, capolista indiscussa e a punteggio pieno. La Sabini cercherà di compiere il miracolo o comunque di muovere la classifica come la squadra di Fabbietti ha fatto sempre finora. Osimo, vice capolista, che insegue a quattro punti, vorrà iniziare il nuovo anno bene come ha chiuso il vecchio. Nel palazzetto dei senza testa salirà Turi. Nella B1 femminile Jesi e Clementina vorranno proseguire la risalita in classifica. Il programma. B maschile (girone E), 12^ giornata). Oggi: Volley 79-Castellana Grotte, Osimo-Turi (ore 17:30), Ancona-San Giovanni in Marignano (17:30), Potentino-Montorio, Castelferretti-Molfetta (18). Domani: Loreto-Modugno (17). 110123: Lube Civitanova-Macerata. Classifica: Molfetta 33; Osimo 29; Turi 25; Macerata e Castelferretti 23; Potentino 22; Ancona 16; Montorio 14; Loreto e Modugno 11; San Giovanni in Marignano e Lube Civitanova 9; Castellana Grotte e Volley 79 Civitanova 3. B1 femminile (girone D), Prossimo turno (12^ giornata). Oggi: Tieffe Modena-Altino, Volley Modena-Jesi (ore 21), Imola-Forlì, Clementina-Trevi (ore 18). Domani: Ravenna-Cesena, Bologna-Corridonia. Riposa: Campagnola Emilia. Classifica: Bologna 28; Ravenna e Altino 22; Imola 19; Trevi 18; Corridonia 17; Campagnola Emilia 16; Forlì 15; Jesi 12; Cesena 10; Volley Modena 8; Clementina 6; Tieffe Modena 5.