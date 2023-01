Big match a Filottrano, Loreto disperato

Nella seconda giornata di ritorno del girone B di Prima Categoria la partita di cartello si giocherà domani al San Giobbe: Filottrano-Sassoferrato Genga, prima contro terza, divise da quattro punti. Ma il Sassoferrato, insieme alla Castelfrettese che oggi ospita il Montemarciano, non hanno giocato nell’ultimo turno per via del maltempo. Entrambe scenderanno in campo mercoledì per i rispettivi recuperi contro il Colle 2006 e sul campo della Sampaolese. In attesa i biancorossi di Castelferretti potrebbero tornare nel pomeriggio provvisoriamente in testa al girone in coabitazione con la Filottranese. Castelbellino e Borgo Minonna, appaiate al quarto posto, se la vedranno contro squadre che lottano per la salvezza rispettivamente Real Cameranese e Colle 2006. Scontro diretto tra Staffolo e Labor (appaiate in classifica) e tra Castelleonese e Monserra (separate da un solo punto). Villa Musone a Chiaravalle per continuare nel buon momento visto che è reduce da due pareggi e altrettante vittorie. Ultima chiamata per un Loreto - affronterà in casa la Sampaolese - alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato. Prima Categoria, 2^ giornata di ritorno. Girone B. Oggi (ore 15): Castelbellino-Real Cameranese, Castelfrettese-Montemarciano, Castelleonese-Monserra, Chiaravalle-Villa Musone, Colle 2006-Borgo Minonna (ore 19), Loreto-Sampaolese, Staffolo-Labor. Domani: Filottranese-Sassoferrato Genga. Classifica: Filottranese 33: Castelfrettese 30; Sassoferrato Genga 29; Castelbellino e Borgo Minonna 26; Labor e Staffolo 24; Castelleonese e Chiaravalle 22; Monserra 21; Montemarciano e Sampaolese 20; Villa Musone 18; Real Cameranese 17; Colle 2006 6; Loreto 2.