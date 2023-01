Big match Filottranese-Sassoferrato Castelfettese non va oltre il pari

Oggi si gioca al San Giobbe di Filottrano il big match di giornata nel girone B di Prima Categoria: si sfidano Filottranese-Sassoferrato Genga, prima contro terza in classifica. Intanto ieri ha frenato la Castelfettese che non va oltre il pari casalingo contro il Montemarciano. Sono gli ospiti a passare per primi in vantaggio con Gramazio, Beta poi pareggia definitivamente per la Castelfrettese. Colpo esterno per la Real Cameranese sul campo del Castelbellino. Finisce a Chiaravalle la serie positiva del Villa Musone. Sfiora ancora la prima vittoria stagionale per il Loreto che si fa riprendere sul proprio campo nel finale dalla Sampaolese. Prima Categoria (girone B), seconda giornata di ritorno. Ieri: Castelbellino-Real Cameranese 0-1, Castelfrettese-Montemarciano 1-1, Castelleonese-Monserra 1-1, Chiaravalle-Villa Musone 1-0, Loreto-Sampaolese 1-1, Staffolo-Labor 1-1. Prossimo turno (3^ giornata di ritorno): Borgo Minonna-Villa Musone, Labor-Castelfrettese, Loreto-Castelleonese, Monserra-Colle 2006, Montemarciano-Filottranese, Real Cameranese-Chiaravalle, Sampaolese-Castelbellino, Sassoferrato Genga-Staffolo.