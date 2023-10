"Bilancio in attivo, un contributo a tutte le società"

Contributo una tantum di 350 euro alle 473 società marchigiane, grazie a un corposo avanzo di bilancio. Trend degli iscritti in costante aumento, specie per i settori giovanili. Conferma del supporto ai club in questa delicata fase di transizione dopo l’attuazione della Riforma dello Sport. È un Comitato regionale Marche Figc che si presenta in perfetto stato di salute. In un clima colloquiale, ieri a Palazzo federale, il presidente Ivo Panichi ha ricevuto i giornalisti sportivi per la consueta riunione di inizio anno e fare il punto sulla stagione andata in archivio.

"Obiettivi raggiunti, sia dal punto di vista organizzativo che gestionale", il sorriso del dirigente di lungo corso suffragato da numeri lusinghieri e un saldo decisamente positivo. Il rapporto tesseratipopolazione mantengono le Marche al primo posto in Italia (1 su 43 gioca a calcio). Le squadre di calcio e calcio a cinque sono rimaste le stesse. È un autentico boom, invece, quello registrato nei vivai: le categorie Allievi e Giovanissimi contano 378 squadre iscritte, con un corposo incremento del 10 per cento; sono 839 le formazioni dell’Attività di Base, 14 in più di un anno fa. Due squadre in più anche nel calcio femminile (da 7 a 9). Importante l’omologazione dei tornei maschili di calcio (dall’Eccellenza alla Seconda Categoria) a 16 squadre, che ha permesso di organizzare meglio la stagione e farla concludere entro maggio 2024.

Panichi ha dispensato ringraziamenti a "presidenti e dirigenti per la passione e la determinazione che continuano a mostrare, nell’affrontare le difficoltà scaturite dalla Riforma dello Sport – ha detto -. Anche per questo, il Comitato si impegna affinché il decreto venga migliorato con l’obiettivo di ridurre ulteriormente gli oneri a carico delle società". Ed ecco la scelta di aiutarle col contributo ad hoc. Sempre sul fronte normativo, il vertice federale ha assicurato che è frequente l’interazione con il ministro dello Sport Andrea Abodi e si starebbe lavorando per l’istituzione di un osservatorio che aiuti le società. Quali criticità?

"Forse manca un po’ di ricambio generazionale nei ‘quadri’ delle società – ha ammesso -. Da parte nostra massima vicinanza e comprensione". Apertura totale del Comitato per l’inclusione dei ragazzi con disabilità (il 28 ottobre ripartiranno i campionati della Divisione calcio paralimpico sperimentale con ben sette formazioni) e l’integrazione dei migranti. Resta l’emorragia di "fischietti", ma il numero è tale da coprire tutte le partite: da non dimenticare il doppio tesseramento (calciatorearbitro) per ragazzi fino a 19 anni di età. Rappresentative: le spedizioni marchigiane saranno impegnate in Liguria (calcio, dal 22 al 29 marzo) e Calabria (futsal, dal 24 aprile all’1 maggio).

Giacomo Giampieri