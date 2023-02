Bocce, Castelfidardo sfiora l’impresa contro le corazzate

Non riesce l’impresa al Castelfidardo (serie A). Doppia sconfitta interna per la Cofer Metal Marche che ospita avversarie da far tremare i polsi. A cominciare dai campioni d’Italia e d’Europa della Caccialanza Milano dei campioni del mondo Luca Viscusi e Mirko Savoretti. I fidardensi si difendono alla grande. Addirittura nella prova nell’individuale Gabriele Marinelli vince due set su due (il primo addirittura per 8-0) sul campione del mondo dell’individuale Luca Viscusi. Ma non basta. Il Castelfidardo finisce ko per 3-5. Meno brillante la prova della Cofer Metal Marche il giorno dopo contro i piemontesi del Possaccio che si impongono per 6-2. Rimangono a zero punti in classifica dopo tre giornate di campionato.

Oro a Walter Buldorini-Moreno Savoretti (Loreto) nella gara nazionale organizzata dalla Bocciofila Città di Teramo. Straordinario il cammino dei due loretani che stravolgono il pronostico. Argento per il duo Savino Palmini e Sante Molinari (Chiaravallese) alla Bocciofila Camporota di Treia. Doppietta per l’Ancona 2000. Primo Tommaso Biagioli, secondo Mattia Pistolesi nel trofeo Tiro di Precisione a Tolentino.