Bocce, in finale i fidardensi escono sconfitti

La Bocciofila Maceratese, presieduta da Sergio Compagnucci, ha voluto dedicare al recentemente scomparso Sesto Foresi, il più grande campione della centenaria storia della gloriosa bocciofila, una gara nazionale per coppie di ogni categoria andata in scena domenica 18 giugno. Agli ordini del direttore di gara Silvio Giustozzi, arbitro internazionale dell’Aiab di Macerata, hanno partecipato ben 188 formazioni, 53 delle quali di categoria A. L e due semifinali e la finale hanno raggiunto picchi di livello tecnico difficilmente riscontrabili in altre occasioni. Hanno vinto Giovanni Iacucci-Riccardo Campanelli (San Cristoforo Fano) che hanno coronato il loro super weekend dopo aver vinto il giorno prima un’altra gara nazionale nella loro città. Splendida la finale contro Michele Magnaterra-Marco Sabbatini (Castelfidardo), battuti al termine di un match combattutissimo tra due grandi bocciatori

(Campanelli da una parte e Sabbatini dall’altra) e due grandi “puntisti” (Iacucci da una parte e Magnaterra dall’altra).