Bocce. Loreto e Monsano terze: protagoniste alle final four dei campionati italiani

Alla final four dei campionati italiani disputati a Campobasso, nel settore maschile, sono arrivati due terzi posti per Monsano e Loreto. Nella prima categoria il Bar Cardelli Monsano si arrende in semifinale con il punteggio di 5-2 agli umbri del Città di Perugia. Nella seconda categoria non va meglio a Loreto, battuto in semifinale 5-3 dai laziali della Olsaretti Castelliri. Per entrambe le squadre due medaglie di bronzo nazionali che certificano la splendida stagione. Nel femminile si laurea campione d’Italia la Bocciofila Metaurense di Calcinelli di Colli al Metauro. MAGNATERRA. Vittoria di Michele Magnaterra (Castelfidardo) nella 48^ edizione del Trofeo Fiera nazionale del tartufo, il secondo dedicato alla memoria di Domenico Marini. Magnaterra trionfa nella categoria A (85 atleti) superando 12-9 Silvano Girolimini (Colbordolo). Quarto l’esperto portacolori della Bocciofila Serra de Conti Dario Mancini. A proposito di Serra De Conti si è disputata nei giorni scorsi la decima edizione del Trofeo Villa Honorata. Nella gara AB successo degli umbri Orfeo Fumanti-Cristiano Urbanelli (Gialletti Perugia) che in finale ha la meglio sulla coppia di casa Gino Bocchini-Sauro Cavalletti (Serra de Conti), con terza un’altra coppia della Bocciofila Serra de Conti quella composta da Enrico Castelli e Andrea Brescini. Nella CD oro oro per i giovanissimi della San Cristoforo Fano Denny Vigoni- Riccardo Giacomoni. Quarti Mario Castiglioni-Graziano Pancotti (Arcevia).